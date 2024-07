Mondovì è pronta ad accogliere la Mostra dell’Artigianato Artistico, da 56 anni amatissimo appuntamento di Ferragosto

La Città di Mondovì, capoluogo territoriale e culturale del Monregalese, si prepara per l’evento che da oltre mezzo secolo caratterizza il suo Ferragosto: la Mostra dell’Artigianato Artistico.

Il successo della manifestazione sta nei suoi altisonanti numeri, dalle migliaia di visitatori sino alla quantità ed alla qualità di espositori ed eventi collaterali. L’edizione 2024, la cinquantaseiesima, vedrà protagonisti più di 90 espositori nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, lungo il percorso ad anello che parte e ritorna in Piazza Maggiore, passando da via Gallo, salita al Belvedere, giardini del Belvedere e via Vitozzi. Anche in alcuni locali della principale via d’accesso, via Vico, saranno presenti originali esposizioni di artigianato artistico.

"La Città di Mondovì è pronta ad accogliere la cinquantaseiesima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico, la cui rilevanza degli espositori in termini qualitativi e quantitativi è valsa la qualifica nazionale nel 2022" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Un evento che rappresenta da sempre l’acme attrattivo dell’estate monregalese grazie all’eterogeneità della sua offerta fatta di esposizioni, laboratori, mostre temporanee e spettacoli artistici. Continua, dunque, la vivacità dell’estate cittadina inserita nell’ampio programma di Movì, capace di unire Breo e Piazza nel nome della musica e del divertimento. Grazie, allora, all’associazione La Funicolare, agli organizzatori, ai sostenitori e a tutti quelli che decideranno di raggiungere una Mondovì vestita a festa e ricca di proposte collaterali di pregio come l’innovativa mostra di Andy Warhol".

Il Monte Regale, raggiungibile direttamente dal quartiere di Breo dalla funzionale e coreografica funicolare, a partire da mercoledì 14 sino a domenica 18 agosto ritornerà Capitale dell’Artigianato e dell’arte nelle sue diverse forme. Un eclettismo ben rappresentato dalle diciotto “Mostre nella mostra” che offriranno ai visitatori un ulteriore motivo per scegliere Mondovì quale meta preferita.

Site negli edifici storici del quartiere, le esposizioni regaleranno emozioni anche per i prestigiosi ‘contenitori’: dall’atrio dell’ex tribunale all’Antico Palazzo di Città, dalla Chiesa della Missione al Museo della Ceramica, dal Museo Civico della Stampa all’Academia Montis Regalis, passando per la Sala Ghislieri, l’Ex Monte di Pietà, la sala San Michele, la cripta e l’oratorio del Duomo, fino alla Torre e ai Giardini del Belvedere. Un panel reso possibile da tante collaborazioni come quelle con il Centro Studi Monregalesi, l’Associazione Gli Spigolatori, l’Associazione Ceramica Vecchia di Mondovi’, lo Studio Erman di Albisola, il museo dell’Arte vetraria Altarese, i Musei della Ceramica e della Stampa, l’Associazione NoSignal Magazine, l’associazione Bocce Quadre.Tra gli artisti spiccano i nomi di Gianni Vigna, Michel Bracciotti, Persea, Gioele Perano, Zuzana Dolinska, Manuela Incorvaia, Ezio Briatore, Nanni Errichiello, Paolo Odorizio, Carlo De Marchi, Egidio Longo, Giacomo Rossetto e Francesco Segreti oltre alle giovani leve di No Signal Magazine.

"Ci attendono intense settimane di lavoro – afferma Mattia Germone, presidente dell’Associazione La Funicolare – rivolto alla minuziosa preparazione di quello che ormai è l’evento cardine dell’estate monregalese. Una serie di proposte che magicamente si incastrano in un calendario che non lascia spazio al tempo libero: ogni istante della permanenza nel quartiere di Piazza può essere sfruttato al meglio, visitando le Mostre nella Mostra, scoprendo i musei e gli edifici storici della Città, sperimentando e creando nei vari laboratori, assicurandosi oggetti d’artigianato unici nel loro genere, ascoltando buona musica, partecipando alle visite guidate e cimentandosi in escursioni in e-bike alla scoperta del territorio. Possiamo dirlo: alla Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì non ci si può annoiare, senza distinzioni anagrafiche, grazie alla poliedrica valenza culturale".