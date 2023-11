Maratona: Marco Moletto dell'Atletica Saluzzo è campione italiano master SM35

Verona tricolore domenica 19 novembre per i Campionati Italiani Assoluti e Master di Maratona.

Protagonisti due piemontesi, portacolori dell’Atl. Saluzzo, Gianluca Ferrato e Marco Moletto.

Il primo, classe 1993, al suo debutto sulla distanza chiude con un ottimo 2h18:31 e conquista il quinto posto, a soli 10 secondi dal campione italiano uscente, Alessandro Giacobazzi.

Moletto a sua volta è autore di una gara brillante che, con 2h18:57 ottiene il primato personale, chiude al sesto posto assoluto e conquista il titolo italiano della categoria SM35.

Nella stessa categoria, quarto (13mo assoluto) Luca Ronchi (Sport Project VCO) in 2h25:59 mentre il suo compagno Riccardo Borgialli, specialista delle lunghe distanze, è 15mo assoluto (e ottavo nella categoria senior) con 2h27:25.

Nelle altre categorie master, da segnalare il terzo posto che vale la medaglia di bronzo tricolore, per Giampiero Chiocchi (Pod. Leinì) tra gli SM40 in 2h30:08; stesso piazzamento nella categoria SM50 per Gianfranco Vivirito (Atl. Chierese & Leo) in 2h39:23. Secondo posto e medaglia d’argento per Massimo Ribetto (Atl. Pinerolo) nella categoria SM60 in 2h54:28.