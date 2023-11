Boves, due "pienoni" per le proiezioni di Giovanni Bianco su Battistino Ramero

Soddisfatto il ricercatore bovesano Giovanni Bianco per i due momenti di proiezione del suo ultimo video, dedicato allo storico fotografo bovesano Battistino Ramero (morto improvvisamente nel 1982), vivace, creativo e volitivo, raccontato attraverso tredici interviste, a partire da quella del figlio Gino (che ne continuò l’attività, nel settore fotografico, a livello industriale, di sviluppo), presente in sala insieme alla sorella dello scomparso, Franca , ex tabaccaia, arzilla «classe 1928».

Se vari abitanti della Valle erano presenti, e hanno preso la parola, in Auditorium, «Da Toju» vi era, arrivato da Borgo San Dalmazzo, Aldo Bono, classe 1930, registrato in video come acquirente con il fratello Franco (deceduto) del negozio di Ramero nella sua città. Ha precisato la sua parentela con i cugini Bono di Boves, gestori per anni del locale Consorzio agrario in piazza Caduti, ora ferramenta. Presente era, inoltre, la figlia Mariateresa del partigiano centenario Angelo Dutto, classe 1923, che in video ricorda Battistino in banda a Roaschia.