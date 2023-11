Le imprenditrici di Terziario Donna Confcommercio Provincia di Cuneo in campo per la parità di genere [VIDEO]

Le imprenditrici di Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo hanno presentato ieri, 20 novembre, il progetto “Sii Cambiamento - Quando l'Impresa fa Cultura”.

Il progetto nasce come risposta alle richieste di iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e alla volontà di essere agenti di cambiamento attraverso una proposta basata su azioni di prevenzione e sensibilizzazione.

“Un percorso a tappe, attraverso le città e gli spazi delle aziende di Terziario Donna Confcommercio, per provare a raccontare cosa significa essere cambiamento”. Così ha introdotto la mattinata Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Cuneo. “L’obiettivo del progetto - ha proseguito Chiapella - è costruire insieme a tutte le comunità dei nostri territori un unico puzzle attraverso interventi, riflessioni, laboratori e una campagna di comunicazione”.

GUARDA IL VIDEO

“Tutto ciò che anima quotidianamente la discussione intorno alle nostre vite condiviso attraverso numerosi e diversi momenti di confronto, uno sforzo corale perché più siamo più contiamo”.

Gli argomenti trattati spazieranno dall'educazione di genere alle molestie sui luoghi di lavoro, passando per l'educazione finanziaria, il rapporto tra giustizia e violenza per arrivare all’impegno degli uomini contro la violenza di genere.

All’evento sono intervenute:

· Patrizia Manassero – sindaca del Comune di Cuneo

· Anna Lapini – presidente Gruppo Nazionale Terziario Donna Confcommercio

· Egle Sebaste – presidente Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cuneo

· Luciana Bonetto – presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio della provincia di Cuneo

· Stefania Doglioli – sociologa - direttrice del Centro Studi e Documentazione pensiero femminile e co-fondatrice di SAFE.

L’iniziativa “8 marzo è tutto l’anno” è la rassegna proposta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna, vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale ed è nata per non fermarsi e continuare a parlare della donna (e non solo) non limitandosi al mese di marzo, ma occupandosene tutto l’anno.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, in collaborazione con Laboratorio Donna, la Rete Antiviolenza Donne del Comune di Cuneo e numerose realtà del territorio, promuoveranno la rassegna di appuntamenti “8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre”, per stimolare la riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne e, al tempo stesso, ricordare che le donne in difficoltà non sono sole e che esiste una rete di servizi che le può aiutare.

RIVEDI LA PUNTATA