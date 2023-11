Stile casual-chic uomo: tre capi da avere sempre nel proprio guardaroba

Lo stile casual-chic è uno dei preferiti dagli uomini, poiché si adatta a molteplici occasioni, dall’aperitivo in centro con gli amici a un appuntamento galante. In poche parole, si tratta di uno stile che coniuga eleganza e comfort. Creare un look secondo i dettami dello stile casual-chic, però, non è così semplice come può sembrare. Occorre studiare con cura ogni capo, per evitare un effetto troppo trasandato o, al contrario, troppo elegante.

I pantaloni

I pantaloni sono il capo d’abbigliamento principale da cui partire per creare un outfit casual-chic. La scelta più adatta sono i jeans, pantaloni molto versatili che permettono una moltitudine di abbinamenti. È fondamentale avere nel proprio guardaroba sia dei jeans chiari che dei modelli scuri, ed è preferibile evitare i modelli sbiaditi e quelli strappati.

Per quanto riguarda il fit, è essenziale trovare quello che più si adatta alla propria corporatura. In genere, però, i jeans regular stanno bene a tutti.

Altri tipi di pantaloni perfetti per uno stile casual-chic sono i pantaloni chino, come quelli che è possibile acquistare su Galiano Store, che rappresentano una via di mezzo tra i modelli più “easy” e quelli sartoriali. Sia con i jeans che con i chino, l’accessorio su cui puntare è la cintura, meglio se abbinata alle scarpe e/o ad altri accessori, come il cinturino dell’orologio oppure il borsello.

La felpa

Chi lo ha detto che una felpa non può diventare la protagonista di un outfit casual-chic? Ci sono alcuni modelli semplici e minimali, come la felpa da uomo Jacquemus, che ben si abbinano anche a capi più eleganti. Una delle tendenze principali, emersa negli ultimi anni, è il connubio tra la felpa con il cappuccio e il pantalone elegante. Si tratta di un abbinamento molto audace, ma che può dare molte soddisfazioni.

Un altro abbinamento molto interessante è la felpa con un cappotto lungo, realizzato in lana oppure in cachemire. Questo tipo di outfit permette di affrontare anche le giornate invernali più fredde con il massimo della comodità, senza rinunciare all’eleganza. In entrambi i casi, però, bisogna evitare felpe con stampe troppo evidenti oppure oversize, e puntare su capi di qualità e con un fit regolare.

La t-shirt

La classica maglietta è un indumento presente in ogni armadio, perché permette di realizzare tantissimi tipi di outfit. Nello stile casual-chic, l’abbinamento che va per la maggiore è quello con la giacca elegante, in sostituzione della classica camicia, che potrebbe essere troppo formale in alcune occasioni.

La combinazione più semplice è quella formata da maglietta bianca e giacca scura, ma le possibilità sono infinite. Ad esempio, una t-shirt colorata può ravvivare un completo gessato, mentre una maglietta con stampe rende audace anche un look creato con una giacca dai toni scuri.

Ad ogni modo, per trovare il modello giusto da abbinare alla propria giacca, è bene rivolgersi a marchi di qualità e molto di moda, che è possibile trovare consultando ad esempio il catalogo di t-shirt Dolce e Gabbana di Galiano. Per completare il look, si può indossare un jeans oppure un pantalone abbinato alla giacca e un paio di sneakers, magari dello stesso colore della maglietta.