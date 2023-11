Controlli della Polizia in tutta la provincia: tre pregiudicati espulsi e un Daspo Willy ad Alba

Centocinquantacinque persone identificate, di cui 35 pregiudicate, 53 veicoli controllati, 4 esercizi pubblici del Saluzzese sottoposti a verifica. Sono i risultati dell’attività di controllo messa in atto nei giorni scorsi dal personale della Polizia di Stato facente capo alla Questura di Cuneo, al Reparto Prevenzione Crimine di Torino e alla Polizia Ferroviaria.

I servizi straordinari di presidio del territorio hanno interessato le stazioni ferroviarie di Cuneo, Mondovì, Ceva e di San Michele Mondovì, ma anche il territorio di Saluzzo e, tornando al capoluogo provinciale, le zone di piazzale Libertà, corso Giolitti, via Silvio Pellico, via Antonio Meucci, corso Dante, via Bassignano, piazza Boves e i giardini Fresia.

I controlli consentivano peraltro di rintracciare tre soggetti, cittadini stranieri, pluripregiudicati, non in regola con le normative sull’immigrazione.

Si tratta di A. S., classe 1987, di nazionalità marocchina, già inottemperante a un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Savona, il quale veniva munito di decreto di trattenimento presso il Cpr “Ponte Galeria” di Roma e accompagnato nelle medesima struttura per il definitivo esodo dal territorio nazionale; poi di D. S., classe 2001, gambiano, già destinatario di un decreto di espulsione del prefetto di Cuneo, ora munito di un nuovo decreto di espulsione e contestuale ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni; infine di V. G., classe 1987, albanese, al quale è stato notificato il decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno firmato dal questore e contestuale decreto di espulsione del prefetto di Cuneo. Lo stesso veniva accompagnato presso l’aeroporto di Genova per il definitivo esodo dal territorio nazionale.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, personale della Divisione Anticrimine ha infine emesso la misura personale atipica denominata “Daspo Willy” nei confronti di C. M., classe 1996, pregiudicato, in quanto resosi responsabile di vari episodi di violenza, commessi sul territorio del Comune di Alba. Il provvedimento prevede il divieto di accedere ad alcune vie e locali della città dove sono avvenuti gli episodi in argomento.

Analoghi servizi – si fa sapere dalla Questura – proseguiranno anche per le prossime settimane.