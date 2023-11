A Piozzo un allestimento tematico alla Big Bench contro la violenza sulle donne

Anche quest'anno Piozzo scende in campo per dire no alla violenza sulle donne e lo fa con un ampio allestimento tematico nel cuore del paese, alla Big Bench dell'Albarosa.

Un fiocco rosso e tante scritte che ricordano che "L'amore non è possesso". Un messaggio forte, che viene lanciato a pochi giorni di distanza dall'omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato.

L'iniziativa è nata dalla signora Anna Tognella, moglie del sindaco Antonio Acconciaioco, che da anni è attiva in paese per campagne di sensibilizzazione.

L'allestimento è stato realizzato con le amiche Tiziana Priola e Maria Rita Giuliano e Daniela Maria Grisotto, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere.

Sulla piazza in centro paese, vicino alle panchine del rispetto, la scarpa rossa gigante e tante altre scarpette, simbolo della lotta alla violenza di genere.

Domani, domenica 26 novembre, è in programma un'ulteriore iniziativa di sensibilizzazione che si svolgerà sul sagrato della chiesa parrocchiale, al termine della Santa Messa.