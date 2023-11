Anche Dronero dice “no” alla violenza sulle donne

Si è illuminato di rosso già da due sere il Foro Frumentario a Dronero, per ribadire la netta posizione dell’amministrazione comunale contro la violenza sulle donne.

“Una problematica sulla quale non si può rimanere indifferenti - dice il sindaco di Dronero Mauro Astesano - Abbiamo scelto di illuminare di rosso uno dei più importanti simboli della nostra città. I fatti gravissimi, compreso l’ultimo che ha visto la morte della giovane Giulia Cecchettin, ci impongono non soltanto di non tollerare il femminicidio, ma di fare ognuno la propria parte e di esporci, educando i giovani al rispetto. Dobbiamo essere tutti uniti contro la violenza sulle donne.”

In collaborazione con l’associazione Mai+Sole di Savigliano, lo scorso anno il Comune ha inaugurato la Panchina Rossa, per dire basta e ricordare le tantissime vittime. Si trova in piazza Allemandi e ha posta sopra una targa con i riferimenti utili di questa importante associazione che dal 2017 lotta contro la violenza di genere.

Al teatro Iris questa sera, sabato 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, andrà invece in scena lo spettacolo “Infrangibili” della Compagnia Comme D’Habitude in collaborazione con USCIRE DAL SILENZIO.

“È uno spettacolo che tenta in punta di piedi di entrare nel territorio atroce e silenzioso della violenza contro la donna Per farlo abbiamo scelto di far parlare i corpi. Feriti, usati, maltrattati, simili a bambole di pezza, a vestiti gettati per terra. Corpi svuotati in cui da qualche parte, però, continua a pulsare una piccola luce, un anima infrangibile pronta a rinascere più forte di prima, con quella profondità e bellezza di cui solo i superstiti sono capaci. Un percorso di riappropriazione che nasce dall’incontro con le altre donne, perché se è vero che nessuno si salva da solo, insieme, quello che sembrava impossibile si può realizzare.”

Ideazione e regia Fulvia Romeo, lo spettacolo vedrà questa sera sul palco Patrizia Bardellotto, Enza Barresi, Anastasia Calzolaro, Gian Piero Canobbio, Domenico Di Costa, Alessandra Elia, Nadia Forlin, Mauro Nas Naretto, Mariarosa Pecorino.