Alba: il sindaco Bo a Savigliano per la presentazione del libro su Michele Ferrero

Il libro edito da Salani, presentato per la prima volta al pubblico in Fondazione Ferrero nell’aprile 2023 fresco di stampa, racconta le intuizioni geniali, l’attenzione certosina alla qualità dei prodotti, alle esigenze dei consumatori e al benessere dei dipendenti, l’amore per la famiglia e per la sua terra dell’imprenditore albese. Artefice di un modo di fare impresa che ha messo al centro la persona secondo il motto “lavorare, creare, donare”, è stato raccontato attraverso le interviste a decine di persone che hanno vissuto fianco a fianco con “il signor Michele”.

Il sindaco Carlo Bo: “E’ stato un grande piacere partecipare alla presentazione del libro anche nella città di origine della signora Maria Franca ed è sempre una grande emozione sentire parlare del percorso umano e imprenditoriale di Michele Ferrero. E’ un esempio costante per tutti noi albesi, grati per quanto l’azienda dolciaria ha rappresentato e rappresenta per noi oggi. Grazie a uomini come Michele Ferrero, la nostra terra è passata dalla malora fenogliana a patrimonio dell’Umanità conosciuto in tutto il mondo. Il radicamento della Ferrero nella nostra città è rimasto immutato così come l’affetto degli albesi nei confronti della famiglia e dell'azienda”.