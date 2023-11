A Ceva il “No” alla violenza sulle donne passa attraverso un gesto concreto per la comunità

Una dozzina di “Fogli di semi”, sono stati donati a chi - sabato 25 novembre, giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne - hanno partecipato con i volontari civici di Ceva, alla pulizia straordinaria presso la piazza antistante la scuole medie cittadine.

“È stata un giornata estremamente costruttiva per la nostra comunità - sottolinea l’assessore Silvia Piccardo -. Con un piccolo gesto siamo riusciti ad attivare una collaborazione concreta per rendere un servizio a Ceva e, nello stesso momento, abbiamo alzato l’attenzione su un problema, come quello della violenza sulle donne, che purtroppo, magari in maniera indiretta, riguarda tutti noi. E tutti noi possiamo, nel nostro piccolo, contribuire a fare qualcosa. I fogli di semi donati ai partecipanti - conclude l’assessore Piccardo - simboleggiano la rinascita, la vita, la cura che bisogna avere sempre e verso chiunque si incontri sul nostro cammino quotidiano. Anche un piccolo gesto può avere grande importanza”.