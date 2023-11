A Mondovì è arrivato "Pulmino amico" per il trasporto dei disabili

E' stato consegnato ufficialmente questa mattina, lunedì 27 novembre, il nuovo mezzo per il trasporto disabili che sarà a disposizione del CSSM (Consorzio Socio Assistenziale Monregalese).

Il mezzo, un Doblò adatto a trasportare persone in sedia a rotelle, è stato messo a disposizione grazie al progetto "Pulmino Amico", che permette a Comuni, Associazioni Onlus e Università di usufruire, in comodato d’uso gratuito a costo zero, di veicoli adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili o anziani, attraverso sponsor privati che decidono di sostenere economicamente l'iniziativa, brandizzando con il loro logo il pulmino.

Tantissime le aziende, gli artigiani e i commercianti di zona che hanno sostenuto "Pulmino Amico".

In segno di gratitudine, oggi in Comune, il sindaco Luca Robaldo, l'assessore Francesca Botto, il presidente del CSSM Marco Manosperti e Alberto Mistò di Pulmino Amico, hanno consegnato a tutti i sostenitori una targa.