Garessio, grande partecipazione per “Territori in Luce”: sala piena e applausi per lo spettacolo dedicato a Renzo Amedeo

Si è rivelata un vero successo la giornata di domenica a Garessio dedicata alla presentazione del bando “Territori in Luce” della Fondazione Compagnia di San Paolo, progetto finanziato lo scorso anno che coinvolge anche Garessio insieme ad alcuni comuni liguri lungo la storica Via del Sale, antico collegamento tra Piemonte e Liguria. Il tracciato protagonista dell’iniziativa conduce infatti da Garessio ad Albenga attraversando la Val Neva, valorizzando territori ricchi di storia, tradizioni e paesaggi.

La giornata si è articolata in due momenti. Il primo nel salone consiliare del Comune, dove si sono svolti i saluti istituzionali e una presentazione del progetto e delle attività previste, occasione per raccontare al pubblico obiettivi e prospettive di questo percorso culturale e territoriale condiviso.

Il secondo momento si è tenuto nella Chiesa di San Giovanni, che ha registrato il tutto esaurito. Qui il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo molto apprezzato con gli interpreti del Teatro della Tosse di Genova, accompagnati dal gruppo Ring Around Quartet. Lo spettacolo ha condotto gli spettatori alla scoperta di racconti e leggende legati a Garessio, con un focus particolare sulla figura dello storico sindaco e partigiano Renzo Amedeo, protagonista di una narrazione intensa tra memoria, teatro e musica.

Una splendida domenica all’insegna della cultura e della valorizzazione del territorio. L’amministrazione comunale, insieme al Polo Culturale di Garessio, si è detta molto soddisfatta della partecipazione e dell’interesse dimostrato dal pubblico.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’associazione Antiche Vie del Sale, che sta già promuovendo il progetto attraverso i propri canali social, dove è possibile seguire aggiornamenti, contenuti e iniziative legate a “Territori in Luce”.