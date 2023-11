Bra, emozioni da tutto esaurito per la quarta cena benefica di AbBRAcciAMO (FOTO)

Davanti ad una platea che annoverava anche rappresentanti di altre realtà solidali, hanno portato i saluti Danilo Rivoira per la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Nino Dutto per SOS Bra chiama Bra e Sergio Panero per Sportiamo.

Quindi, il via alle danze con le portate a base di porri (e non solo), servite dai giovani allievi del Cnos-Fap, mentre all’intrattenimento dei più piccoli ci ha pensato l’associazione Albero Inverso con il suo personale super preparato.

Non sono mancate neppure le sorprese con la consegna dell’Abbraccio d’oro, un riconoscimento destinato a chi, nel corso della stagione, ha saputo distinguersi per l’impegno sociale sul territorio.

Applausi per Claudia Mallardo, presidente dell’associazione Primavera Africana e per Roberto Rolfo, amministratore delegato dell’omonima azienda, che hanno ricevuto spilla e testimone da Silvia Gullino e Filippo Tafuni, premiati lo scorso anno.

Come dice in coro l’intero direttivo: «Far del bene fa bene!». Questa è la filosofia di AbBRAcciAMO, un’associazione di promozione sociale nata il 3 novembre 2021 dall’idea di un gruppo collaudato di volontari (ma prima di tutto amici), che si concentra sul fronte della solidarietà, promuovendo esempi di cittadinanza attiva. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.