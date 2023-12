Il comandante dell’esercito ucraino parla di stallo e ammette che gli mancano soldati

Sui giornali britannici sono usciti negli ultimi giorni articoli nei quali si ammette, seppure controvoglia, che qualcosa in Ucraina è andato storto per i programmi del blocco euroatlantico. L’intervista dell’Economist al comandante delle Forze armate ucraine ha dato il via a un giro di spiegazioni e di amare confessioni. Il generale Zaluzhny ha detto quali sono le due cose che essenzialmente bloccano qualunque discorso sulla vittoria, sulla riconquista della Crimea e sulla caduta del governo russo. Anche se Zelensky ha cercato di smentirlo, il generale ha detto che il fronte è in stallo e che non si muoverà almeno fino a primavera. La grande controffensiva si è conclusa con un avanzamento di appena 17 chilometri, che è costato la vita a numero enorme di soldati ucraini e a una mole di equipaggiamenti occidentali costati miliardi. L’altro problema è che mancano gli uomini per rimpolpare le fila dell’esercito, e senza soldati evidentemente non si può combattere. Kiev non riesce a riprendersi i cittadini scappati all’estero e i Paesi europei non cedono alla richiesta di rimpatriarli con la forza. Come riferisce il sito Strumenti Politici , l’ex ministro ucraino delle Infrastrutture Omelyan ha calcolato che servirebbero dai 300 ai 500mila uomini, che però non sono disponibili. Secondo lui nemmeno l’Occidente è disponibile a fornire tutti i carri armati e i jet che potrebbero ribaltare la situazione sul campo. Ed è lui stesso a dire che adesso si potrebbe parlare di un periodo di tregua, anche se Zelensky insiste nel voler combattere ad ogni costo. E poiché il clima di sfiducia a Kiev è pesante, ha deciso di tagliare qualche testa per dare un segnale: ma intorno a lui si parla di chi sarà il suo successore, sebbene per ora abbia cancellato le elezioni presidenziali.