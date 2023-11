"Un mese luminoso, generoso ed ecocompatibile": a Cuneo torna Illuminatale

"Un mese luminoso, generoso ed ecocompatibile". Così la sindaca Patrizia Manassero alla conferenza stampa di Illuminatale Cuneo svoltasi questa mattina, lunedì 27 novembre, nel salone d'onore del Comune.

Presenti anche gli assessori Sara Tomatis e Andrea Girard, tutti gli attori del Comitato Cuneo Illuminata, associazioni di categoria ed esercenti.

Saranno tantissimi gli eventi in programma dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: mercatini, parate luminose, Babbo Run, spettacoli e presepe gigante.

Per visionare il programma clicca qui: https://www.cuneoilluminata.eu/programma

“Grazie ai sostenitori che, con contributi ed eventi, partecipano all'organizzazione di questo mese per famiglie e bambini”, ha aggiunto la sindaca.

Il cuore della manifestazione sarà il presepe, visto che ricorrono gli 800 anni dalla sua creazione.

Lo ha spiegato don Mauro Biodo: "Il presepe è nato dalla mente di Francesco d'Assisi che lo allestì per la prima volta a Greccio nel 1223. In collaborazione col Comune verrà allestito un grande presepe ligneo in Largo Audifreddi, oltre a tutti i presepi in ogni chiesa del capoluogo".

Si parte l'8 dicembre alle 15.30 con la Babbo Run, il primo evento solidale, il cui ricavato andrà all'associazione "La Cura nello Sguardo". Si tratta di una camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport, con partenza e arrivo in piazza Foro Boario. Tutti vestiti da Babbo Natale, naturalmente.

Alle 17.30 l'accensione delle luminarie natalizie in piazza Galimberti e, alle 18, "Illuminacirco, lo spettacolo itinerante di artisti circensi del Circo Peppino Medini, a cura di Associazione AppendiMenti.

Tra le novità c'è Illuminabici sabato 9 dicembre alle 18: una specie di gara per addobbare tutti i tipi di mezzi a rotelle con le luci, con premiazione finale della bicicletta più luminosa, il passeggino più luminoso, la sedia a rotelle più luminosa. A cura di Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo.

Ma anche la Calata dei Babbi Natale sabato 16 dicembre: acrobati si caleranno dal tetto del Municipio di Cuneo, donando caramelle a tutti i bambini.

Altro tema centrale è la gioia di donare.

Confartigianato Cuneo donerà un albero di Natale in legno locale della Valle Stura al Rondò dei Talenti. Sabato 2 dicembre la cerimonia di donazione. L’evento è collegato all’iniziativa “Rendi il tuo Regalo di Natale un pezzo unico”.

Anche la città di Cuneo sta partecipando al progetto "Un albero per il Papa", insieme al Comune di Macra, Provincia e Regione. Oltre all'albero di Natale gigante già posizionato a Città del Vaticano, arriveranno 41 alberi di Natale dal capoluogo a contorno dell'installazione natalizia per il Papa.

Inoltre verrà allestito "Un albero per la sicurezza"nello slargo di Corso Dante in collaborazione con l'Anmil. Esposizione di albero natalizio fatto con l’utilizzo di caschi anti-infortunistici, frutto della creatività del Maestro Francesco Sbolzani, per richiamare l’attenzione sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro che, purtroppo, non conoscono feste ed accadono quotidianamente.



L'Associazione Comitato Cuneo Illuminata è composta da Città di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, Atl del Cuneese, promocuneo, Conotours, Confartigianato e WeCuneo.

Per maggiori informazioni: https://www.cuneoilluminata.eu/