“Incluso il caffè”: un modo informale per fare il punto sui percorsi di inclusione delle persone con disabilità

Si intitola “Incluso il caffè” il momento di confronto sui percorsi di inclusione delle persone con disabilità, dalla sfera lavorativa alle occasioni di socialità, che si terrà lunedì 4 dicembre alle 9 nella Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo. Un nome per certi versi didascalico, dal momento che l’incontro coordinato da Stefania Bergia, responsabile Servizio Politiche del Lavoro e Welfare Confindustria Cuneo e da Alessandra Dogliani, disability manager e responsabile servizio Assistenza Sociale d’impresa Confindustria Cuneo, si aprirà proprio con un caffè condiviso tra i partecipanti all’evento; ma anche di prospettiva.

“Incluso il caffè”, infatti, sottintende a percorsi di inclusione pensati per coinvolgere le persone con disabilità a tutto tondo, compreso l’ambito delle relazioni interpersonali informali, come quelle che si creano nei momenti di ristoro e convivialità all’interno dei luoghi di lavoro.

Il punto di partenza del confronto, nonché il filo conduttore della mattinata, sarà il progetto “Autonomia e disabilità” promosso e sostenuto dalla Fondazione Crc, all’interno del quale Confindustria Cuneo ha potuto mettere in atto le proprie attività a sostegno delle persone con disabilità.

Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna e del presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola, il tema della disabilità e dell’inclusione in azienda come nella società sarà contestualizzato da Daniela Cusan, vice responsabile dell’area attività istituzionale della Fondazione Crc; Marco Fea, responsabile Ufficio Progetti Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (Cssm); Cristiana Bertaina, responsabile Area Progetti e qualità per il Consorzio Monviso Solidale; Alessandro Cosio, responsabile Servizio Centri Diurni e Servizio Integrazione al Lavoro per il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese; Aurora Rubiolo, presidente Associazione dei genitori L’Airone Odv e Alessandra Dogliani.

Seguiranno due focus. Il primo verterà su “Il disability management e lo sviluppo di una cultura inclusiva”, per confrontarsi su come si sia riusciti a trasformare un obbligo in un’opportunità attraverso le testimonianze delle aziende che hanno inserito nel proprio organico persone con disabilità grazie al progetto “Autonomia e disabilità”. Interverranno Valeria Marinelli, Hr manager di Michelin Italiana Spa; Francesca Cuniberto, project manager di Alf Creative Srl e Pierangelo Fissore, marketing director di Unifarma Distribuzione Spa.

L’altro argomento di approfondimento riguarderà le persone con Dsa (Disturbi dello spettro autistico) e il sostegno lavorativo che si sta cercando di fornire loro, portando avanti il discorso avviato attraverso “Autonomia e disabilità”. Ne parleranno Giuseppe Maurizio Arduino, psicologo responsabile Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì e Claudia Badalì, Hr manager Valeo Spa, la quale condividerà alcune considerazioni in merito all’inserimento nell’organico dell’azienda di una persona con il disturbo dello spettro autistico.

Per iscrizioni: www.confindustriacuneo.it/calendario.