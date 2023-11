La Provincia donerà la Costituzione italiana ai cittadini neo maggiorenni

Con una lettera a firma del consigliere provinciale delegato alle Politiche giovanili Pietro Danna, la Provincia ha comunicato, in questa prima fase, a tutti i sindaci dei Comuni con meno di 3.000 abitanti la volontà di consegnare una copia della Costituzione italiana ai neo-diciottenni residenti nel Comune.

“Quale ente di area vasta abbiamo deciso – scrive Danna – di mettere a disposizione delle Amministrazioni Comunali una serie di copie della Costituzione italiana da distribuire ai vostri concittadini al compimento dei diciotto anni di età. Trattandosi di un traguardo fondamentale nella vita civile e sociale di ciascuno, la Provincia intende fornire il proprio contributo a supporto dei ragazzi e delle famiglie che vogliano intendere la nostra Carta Fondamentale come bussola per orientarsi nel vasto mondo dei diritti e dei doveri che regola la civile appartenenza al nostro sistema democratico. Ci auguriamo possiate considerarlo come utile strumento di supporto ai vostri momenti istituzionali”.