Incendio boschivo tra Barge e Bagnolo: bruciati 2500 metri quadri di sterpaglie

È sotto controllo l'incendio boschivo che si è sviluppato nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre, a cavallo dei territori montani di Barge e Bagnolo Piemonte. Sono bruciati 2500 metri quadri di sterpaglie. Le fiamme hanno anche lambito alcune baite disabitate e diroccate.

L'incendio è stato estinto rapidamente grazie al lavoro della squadra AIB di Bagnolo Piemonte con i vigili del fuoco volontari di Barge e i carabinieri forestali.

Visto il persistere di vento forte i volontari antincendiboschivi rimarranno in presidio fino a tarda serata per assicurarsi che non ci siano ripartenze del rogo.