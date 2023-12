Tornano gli eventi di "Natale al Museo" al Museo diocesano di Cuneo

Come ogni anno, dicembre sarà un mese ricco di iniziative per grandi e piccini al Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo (Contrada Mondovì 15), per aspettare insieme l’arrivo del Natale.

Sei sono le iniziative dedicate ai più piccoli, che riempiranno tutti i weekend di dicembre precedenti a quello della Vigilia e di Natale.

I laboratori didattici del sabato pomeriggio sono a pagamento (7 € a bambino, inclusa una merenda), sono previsti sconti presentando il coupon distribuito a chi ha partecipato a “Family 4 Family” o quello uscito su La Guida del 17 novembre. Chi sceglie di partecipare a tutti e tre i laboratori può acquistare la “Fidelity card” al prezzo di 15 €. Le letture della domenica sono a pagamento (2 € a bambino, inclusa una merenda). Sia per i laboratori didattici sia per le letture animate è obbligatoria la prenotazione tramite Eventbrite. Tutti i link sono disponibili su www.museodiocesanocuneo.it .

Dopo alcuni anni di pausa tornano gli auguri in musica nella chiesa di San Sebastiano. Venerdì 15 dicembre alle ore 21.00 sarà infatti la volta di “Aspettando il Natale…in musica” con la Cappella Musicale della Cattedrale della Diocesi di Cuneo - Fossano e la Schola Gregoriana Diocesana dirette dal M.° Ezio Mandrile e accompagnate all’organo dal M.° Roberto Fresia. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tutti gli eventi di Natale al Museo e di Made in Museo sono realizzati grazie al contributo di Fondazione CRC. Gli eventi di Natale al Museo fanno parte di Illuminatale 2023.

I LABORATORI

ASPETTANDO IL NATALE | 2 dicembre ore 15.00 e 16.30

Il mese di dicembre è ormai iniziato e dobbiamo prepararci! Un pomeriggio insieme per realizzare un calendario dell’avvento controcorrente, dove anziché ricevere l’invito è a riflettere, creare e donare… per avvicinarsi al Natale con uno spirito diverso e la gioia della condivisione.

Questo laboratorio è pensato per famiglie con bambini dai 6 anni in su, è richiesta la prenotazione per ogni partecipante (adulti e bambini).

GLI ADDOBBI DELLA FESTA | 9 dicembre ore 15.00 e 16.30

I piccoli partecipanti al laboratorio potranno realizzare una decorazione speciale, andando alla ricerca del significato profondo che rappresentano le luci delle nostre città. Colla, cartoncino e tantissima fantasia saranno gli ingredienti per una creazione magica, capace di ricordare a tutta la famiglia che il Natale viene innanzitutto per illuminare i nostri cuori! Si realizzerà una candela da appendere all'albero di Natale. Basterà "pinzare" ad un ramo le mollette di legno e l'albero si potrà arricchire di nuova luce. I partecipanti potranno personalizzare la candela con una frase o una dedica, un desiderio o un proposito per tutta la famiglia.

Questo laboratorio è pensato per bambini dai 6 anni in su.

CHI C’E’ IN QUELLA GROTTA| 16 dicembre ore 15.00 e 16.30

Si avvicina il Natale! I pastori furono i primi ad adorare il bambino Gesù nella grotta e con loro le pecore, simbolo di mitezza e umiltà. I bambini sono invitati al divertente laboratorio in cui potranno creare una candida e morbida pecorella per il presepe o per decorare la propria abitazione!

Questo laboratorio è pensato per bambini dai 6 anni in su.

LE LETTURE ANIMATE

NELLA NOTTE DEI DESIDERI | 3 dicembre ore 16.00

"Voglio l'erba sulla pelle, voglio correre nei venti, e lo zucchero di stelle voglio romperlo tra i denti. Voglio fare le mie domande ad un albero, ad un fiume, voglio diventare grande senza perdere le piume". Rime, lucine, ricerche bambine, storie che scaldano, che aspettano e fremono di desideri, desideri!

Questa attivita’ è pensata per famiglie con bambini dai 3 anni in su, è richiesta la prenotazione per ogni partecipante (adulti e bambini).

UNA FESTA INASPETTATA | 10 dicembre ore 16.00

La piccola Kiko cammina nel bosco innevato con un pacchetto tra le mani... dove starà andando? Seguiamo le tracce dei suoi passi nella neve e lasciamoci stupire da questa e altre storie di festa, condivisione e amicizia (a partire da "Una festa inaspettata" di Akiko Miyakoshi).

Questa attivita’ è pensata per famiglie con bambini dai 3 anni in su, è richiesta la prenotazione per ogni partecipante (adulti e bambini).

UN BIMBO, UNA STELLA E… | 17 dicembre ore 16.00

In questo periodo, nelle nostre case, da moltissimi anni si compiono gli stessi gesti fatti da San Francesco 800 anni fa a Greccio per ricordare la nascita di un bambino molto speciale che viene ancora oggi a riscaldare i nostri cuori. Un viaggio tra la tenerezza, la semplicità e lo stupore del Natale.

Questa attivita’ è pensata per famiglie con bambini dai 3 anni in su, è richiesta la prenotazione per ogni partecipante (adulti e bambini).