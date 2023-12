Opere pubbliche e messa in sicurezza: dalla Regione oltre un milione di euro a sostegno dei Comuni cuneesi

La Regione Piemonte rafforza il suo impegno a sostegno dei Comuni erogando oltre 3,2 milioni per interventi di ripristino infrastrutture, recupero sul patrimonio pubblico, sistemazione della viabilità comunale e messa in sicurezza del territorio. Lo stanziamento, a valere sulla Legge Regionale 38/78, conferma il costante impegno della Regione a supporto degli Enti Locali.

Sono 62 gli interventi finanziati nei Comuni Piemontesi che hanno subito danni in seguito ad eventi meteorologici, o che dovranno intervenire per prevenire situazioni di criticità. Nello specifico per la Provincia di Cuneo saranno 14 i Comuni interessati per un importo totale di oltre 1,1 milione di euro.

Qui di seguito la lista:

Alba, 150.000 euro - Intervento di disalveo con asportazione del materiale depositato e una ricalibratura dell’alveo del torrente Riddone, tra il ponte per Guarene e il ponte sulla SS 231 in frazione Mussotto ad Alba