Venerdì 8 dicembre l'ultimo concerto alla "Residenza" di Rodello

La Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo di Rodello propone il quarto degli eventi volti a ricordare alcune delle tematiche care al Canonico don Mario Battaglino, parroco di Rodello e fondatore de la casa di cura “La Residenza”, complesso assistenziale e sanitario inaugurato negli anni Sessanta del Novecento a Rodello

Il programma propone l’ultimo incontro che sarà Venerdì 8 dicembre alle ore 15 con il concerto proposto dal coro polifonico San Lorenzo di Rodello “Sotto il tuo manto” presso “La Residenza” in Via Roma n.1, una gradita occasione per scambiarci gli auguri di Natale nella festa dell’Immacolata che sono una tradizione alla casa di cura.

Il concerto sarà presentato dal Presidente del coro Giuseppe Marengo con la presenza di Gabriella Settimo, direttore e soprano, Giuseppe Olivero al pianoforte, Greta Mosca al flauto trasverso, Aurora Ceste e Omar Elmessaoudi ballerini dell’Associazione “Open Scuola d’arte” di Alba.

Per info e prenotazioni:

Segreteria organizzativa

ecm@fondazionesanlorenzo.it

Tel. 0173617175 (interno 1713)