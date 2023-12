Savigliano: dai Rotary libri e giochi ai bimbi della pediatria

Dopo le tappe al S. Croce di Cuneo e a Mondovi prosegue e conclude il suo percorso alla Pediatria dell’ospedale di Savigliano, il progetto “Piccoli Amici”, promosso dai Distretto 2032 che riunisce i Club Rotary e Rotaract di Liguria e basso Piemonte.

“Il progetto, rivolto a tutti i degenti delle strutture pediatriche nell’area, rappresenta un gesto concreto di affetto e di autentica vicinanza ai bambini costretti a un periodo di recupero della salute e di benessere fisico lontano da casa”, spiega Luigi Gentile, presidente della Commissione distrettuale per la tutela della salute. Fabrizio Costa, assistente del Governatore Remo Gattiglia ne porta i saluti.

Eleonora Basso, direttore della struttura (che ha partecipato all’incontro con la coordinatrice del dipartimento Materno Infantile Elisabetta Frulio): “Siamo lieti e riconoscenti per la vostra gradita presenza e per gli omaggi che metteremo a disposizione dei nostri piccoli pazienti.”

Per l’Azienda erano presenti il medico di Direzione Sanitaria di Presidio Federica Moroni, il direttore sanitario di Azienda Mirco Grillo e il direttore generale Giuseppe Guerra.

Guerra: “Ringrazio il Rotary per questo gesto importante, che testimonia una costante attenzione verso le diverse realtà del territorio, ancora di più in un ospedale che è centro di riferimento per la provincia di Cuneo per l’Oncoematologia pediatrica. Oggi anche voi, come altre associazioni di volontariato che frequentano il reparto, portate forza e speranza a piccoli pazienti che hanno bisogno di serenità e vicinanza”.