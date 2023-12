Recensione Lucky Block: il crypto casino senza limiti! Bonus da sogno, giochi infiniti e zero verifiche

Lucky Block è un cripto casino con lotterie, scommesse e giochi d’azzardo basato sul token nativo LBLOCK e altre crypto. La piattaforma blockchain usa smart contract decentralizzati per assicurare il massimo della trasparenza ai suoi utenti.

In questo articolo analizziamo le sue caratteristiche principali, come l’interfaccia, i bonus offerti, i giochi e le scommesse.

SCOPRI I BONUS DI LUCKY BLOCK

Interfaccia

Il design del sito Lucky Block punta sull’accessibilità e sulla rapidità. Ottimizzato sia per browser web, sia per dispositivi mobili, Lucky Block garantisce una navigazione facile tra i giochi e le scommesse.

Il sito web senza particolari effetti grafici, consente un utilizzo fluido anche agli utenti con dispositivi datati. Inoltre, il cripto casino non presenta verifica KYC, quindi il processo di registrazione non richiede documenti personali.

Giochi

Lucky Block offre una vasta libreria che include slot machine, giochi da tavolo, casinò dal vivo e lotterie, creati da sviluppatori di primo livello nell’ambito dell’online gambling come NetEnt, Play’n GO, Pragmatica Play, Microgaming, Red Tiger e Thunderkick.

Slot Machine: il focus del casinò è proprio sulle slot machine, infatti della selezione di più 5000 giochi, 4.800 sono slot online. Tra le slot machine più famose troviamo Extra Juicy, Story of Medusa e Money Train.

Giochi da tavolo: in confronto ad altri cripto casino, la selezione di giochi da tavolo di Lucky Block appare limitata. Tra questi troviamo Lightning, Infinite e Power Blackjack, mentre per la roulette sono disponibili le versioni European, Gold Bar e Lightning.

Poker: al momento, Lucky Block non presenta una poker room online dedicata. Gli appassionati del famoso gioco di carte possono trovare alcune versioni del poker da casino, come il caraibico, Oasis e il video poker.

Casino dal vivo: il casino dal vivo di Lucky Block offre la possibilità di giocare a blackjack, roulette, baccarat e altri giochi con altri utenti. Buona la qualità dello streaming in HD e la professionalità dei croupier.

Lotteria: la lotteria esclusiva con ricompense in token LBLOCK non è più disponibile. Tuttavia è possibile trovare giochi simili come Keno.

Scommesse

Lucky Block permette di scommettere su oltre 35 discipline tra sport tradizionali ed e-sport. A differenza di altri casino, Lucky Block presenta una vasta gamma di titoli e-sport, come Rocket League, Counter Strike, NBA2K, FIFA, DOTA 2, League of Legends, Valorant e Overwatch.

È possibile scommettere in tempo reale grazie alla funzione Quick Bet e alla copertura dei mercati sportivi.

Il bookmaker di Lucky Block consente agli utenti di visualizzare chiaramente i dati sul terminale delle scommesse, oltre a presentare gli odd nel formato preferito da ogni giocatore.

Metodi di Pagamento

Su Lucky Block è possibile pagare utilizzando valuta fiat e criptovalute. Per le criptovalute è possibile scegliere tra il token nativo LBLOCK, o tramite altre 11 diverse criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Per i pagamenti fiat con carte di credito e debito non sono previste commissioni di deposito o prelievo.

Bonus di benvenuto

In nuovi giocatori possono approfittare di un bonus di benvenuto pari al 200% fino a 10.000 euro che include 50 giri gratuiti su slot machine specifiche.

Il bonus prevede l’erogazione del 10% per ogni 6 puntate. Oltre al bonus di benvenuto, Lucky Block presenta altre promozioni, come la ricarica del lunedì che offre fino al 40% in più sul primo deposito ogni settimana.

Sicurezza

Con la licenza ottenuta dal Curacao Gaming Board, Lucky Block implementa rigorose misure di sicurezza come la crittografia SSL a 128 bit per proteggere i fondi e i dati sensibili degli utenti.

Le informazioni personali dei giocatori vengono archiviate in totale sicurezza, mentre i prelievi vengono elaborati automaticamente senza verifiche complesse.

Servizio clienti

Il servizio clienti di Lucky Block è attivo 24 ore su 24 tramite chat o via e-mail. Il team dell’assistenza del casino risponde velocemente alle richieste di supporto degli utenti.

Non è presente il supporto telefonico che avrebbe fatto guadagnare qualche punto in più al casino, specialmente in termini di sicurezza e affidabilità.

Conclusione

Lucky Block è un ottimo cripto casino per gli appassionati di slot machine online, inoltre offre una vasta gamma di videogame legati agli e-sport sui quali scommettere.

L’interfaccia intuitiva e la possibilità di accedere senza KYC, rendono Lucky Block una piattaforma semplice da utilizzare, anche per i giocatori alle prime armi.

La mancanza di un’app dedicata potrebbe non piacere agli utenti abituati a giocare dai dispositivi mobili, inoltre una selezione maggiore di giochi da tavolo non avrebbe guastato. Tuttavia, Lucky Block rimane uno dei migliori casino online nel settore delle criptovalute.

Concludiamo la nostra recensione con una breve rassegna dei pro e contro.

Pro

Offre 4.800 slot machine

Buona disponibilità di sport su cui scommettere, compresa una vasta gamma di e-sport

Interfaccia intuitiva e facile da navigare

Registrazione senza KYC

Bonus di benvenuto

Contro

Niente app dedicata per dispositivi mobili

Offerta di giochi da tavolo limitata