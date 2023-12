Domani al teatro Toselli il concerto "Bruni d’autunno"

Domani, sabato 2 dicembre alle ore 21, al Teatro Toselli secondo concerto della Stagione Musicale “Bruni d’autunno”.

L’Orchestra sinfonica “Bartolomeo Bruni” della città di Cuneo si esibirà in due composizioni del Romanticismo tedesco: il concerto per flauto in Re Magg. op. 283 di Carl Reinecke, affidato all’interpretazione solistica di Sara Tenaglia, e la terza sinfonia op. 90 in Fa Magg. di Joannes Brahms. Salirà sul podio la Direttrice d’orchestra Stéphanie Praduroux, docente del Conservatorio di Aosta, al suo debutto al Toselli di Cuneo.

Vendita biglietti online presso www.promocuneo.it. E’ possibile acquistare il biglietto la sera del concerto alla biglietteria del teatro a partire dalle ore 20.15.

Informazioni: 333 4984128 e info@orchestrabruni.it