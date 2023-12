Gli alunni dei plessi di Villanova Mondovì in festa per gli alberi [FOTO]

Canzoni, filastrocche, disegni e lavoretti hanno accompagnato i festeggiamenti per la festa dell'albero, nei plessi scolastici di Villanova Mondovì.

A prendere parte all'iniziativa, seguiti dalle maestre, gli alunni del capoluogo dove era presente anche la dirigente scolastica Prof.ssa Lorella Sartirano, di Madonna del Pasco e di Branzola che, in giornate diverse, hanno festeggiato gli alberi, per una maggiore consapevolezza a tutela dell'ambiente.

Le giornate sono state occasione per incontrare l'amministrazione, rappresentata dall'assessore all'ecologia e all'agricoltura Cristina Candela e dall'assessore all'istruzione Chiara Maria Bongiovanni che hanno consegnato ai bambini e alle bambine semini e piante, omaggiati da "La Fattoria di Penny".

"Come amministrazione comunale - dicono gli assessori Candela e Bongiovanni - vogliamo ringraziare tutte le insegnanti per averci coinvolti nella ricorrenza della giornata degli alberi. Per noi è molto importante sensibilizzare i bambini, che rappresentano il nostro futuro, sulle tematiche ambientali. Non avendo molto spazio per piantare altri alberi nei vari giardini delle scuole, per quest'anno abbiamo lasciato ai ragazzi delle piante aromatiche da tenere in classe e curare durante l'inverno per poi metterle a dimora in primavera. Inoltre sono stati consegnati ai bambini delle piccole buste di semi di fiori per api da seminare a casa sempre in primavera, come piccolo gesto per contribuire alla sopravvivenza di questi insetti così importanti. Vogliamo ringraziare infine di cuore Diego Penazzo di La fattoria di Penny per averci omaggiato le piantine e i semi e per aver creduto in questo e in altri progetti di prossima realizzazione!".