Bra: liturgia penitenziale, novena, meditazioni e solidarietà in preparazione al Natale

«Regem venturum Dominum, venite adoremus» (Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire). Con questo spirito, tradotto in canto, Bra e i braidesi si proiettano direttamente nell’atmosfera delle feste natalizie.

Da segnare in agenda anche gli eventi in programma a San Matteo. Mercoledì 6 dicembre, alle ore 20.45, nella chiesa della frazione, meditazione sull’icona della Natività riflettendo sul tema “Cos’è per me il Natale”. Infine, domenica 17 dicembre, alle ore 20.45, preghiera attorno al presepe, a seguire taglio del panettone e scambio di auguri.