Domenica 1° febbraio "Prova d’Amore" al Teatro Salomone di Cherasco

Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17.00 il Teatro Salomone di Cherasco ospita Prova d’Amore, spettacolo della Associazione teatrale amatoriale Banda Brusca. La commedia brillante intreccia sogni di ascesa sociale, relazioni familiari e situazioni paradossali, garantendo un pomeriggio di leggerezza e divertimento per tutta la famiglia.

Protagonista è un impresario edile vedovo alle prese con due figli impacciati e una quotidianità caotica. L’arrivo di una segretaria ambiziosa, decisa a conquistare agio e nobiltà, scatena meccanismi comici imprevedibili, complicati da un maggiordomo sospetto. Tra gag, ritmo serrato e malintesi, la trama ironizza su desideri, apparenze e fragilità umane.

Biglietti e informazioni. Spettacoli domenicali € 8,00; Abbonamento 5 spettacoli € 40,00 (solo online). Acquisto su ticket.it. Info e prenotazioni: WhatsApp 347 785 1494. Ringraziamenti al Comune di Cherasco, sponsor Gemini Project, partner Radio BraOnTheRocks, Piccolo Teatro di Bra e Fondazione CRC.