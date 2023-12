Lucky Block: la recensione del cripto casino più gettonato in Italia oggi

Nel settore della GambleFi, cripto casino sono relativamente giovani, specialmente se confrontati con i casino online disponibili da anni su desktop e dispositivi mobili.

Rispetto ai casino online tradizionali, i cripto casino presentano diversi vantaggi, come la possibilità di accedere a giochi e scommesse senza verifica KYC.

Allo stesso modo, i cripto casino offrono bonus di benvenuto e permettono di utilizzare criptovalute per i prelievi e i depositi.

Tra le piattaforme migliori del momento troviamo Lucky Block, un cripto casino basato sul token nativo LBLOCK caratterizzato da un design leggero e una vasta selezione di slot machine. In questa recensione scopriremo le caratteristiche principali di Lucky Block.

Accessibilità e sicurezza

Lucky Block consente l’accesso senza verifica KYC, con un processo di registrazione che non richiede documenti d’identità personali.

Sebbene non ci sia un’app dedicata, il sito web è stato ottimizzato per desktop e dispositivi mobili, per adattarsi alle esigenze di tutti gli utenti.

Lucky Block ha ottenuto la licenza dal Curacao Gaming Board, quindi implementa rigide misure di sicurezza per tutelare i fondi e i dati sensibili dei suoi utenti.

Per garantire la massima tutela dei dati e delle transazioni, Lucky Block si avvale della crittografia SSL a 128 bit.

Bonus e Promozioni

Lucky Block presenta una buona varietà di bonus e promozioni come giri gratuiti sulle slot machine, bonus sul deposito, pacchetti di benvenuto e cashback.

Il bonus di benvenuto del 200%, fino a 10.000 euro, offre ai nuovi giocatori 50 giri gratuiti su slot machine selezionate, mentre il bonus di ricarica del lunedì permette di ottenere un incremento fino al 40% sul primo deposito settimanale.

Giochi

Il cripto casino vanta una selezione di 5000 giochi, di cui 4.800 sono slot machine. Tra le slot più popolari troviamo Extra Juicy, Story of Medusa, Sugar Rush, Fruit Party e Big Bass. Non mancano giochi da tavolo come il blackjack e la roulette con diverse variazioni.

Per il poker il casinò ha un’offerta piuttosto limitata, infatti non dispone di una poker room online dedicata dove sfidare gli altri giocatori.

È possibile comunque giocare a versioni del poker da casino, come i video poker, poker caraibico e Oasis. Non mancano i giochi con croupier dal vivo in streaming, caratterizzati da un’ottima qualità video.

Scommesse

La sezione delle scommesse sportive copre oltre 35 discipline, con un focus particolare sugli esport. Gli appassionati di videogame potranno scommettere su partite di Rocket League, Counter Strike, NBA2K, FIFA, Overwatch, Valorant e altri famosi titoli competitivi.

La funzione Quick Bet consente di scommettere in tempo reale con un solo clic, inoltre sarà possibile visualizzare i dati sul terminale delle scommesse, con il formato di odds preferito.

Pagamenti

Lucky Block accetta pagamenti in fiat e criptovalute. Oltre al token nativo LBLOCK, gli utenti possono pagare con altre 11 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. È anche possibile usare valute fiat tramite carte di credito e debito, senza commissioni di deposito o prelievo.

Servizio Clienti

Il servizio clienti del cripto casino è attivo 24 ore su 24 tramite chat ed e-mail. Il team di assistenza fornisce un supporto veloce ai clienti, con risposte rapide a qualsiasi domanda inerente al casino o ad eventuali problemi riscontrati.

Conclusione

Lucky Block è un cripto casino particolarmente consigliato agli amanti delle slot machine, data la vasta selezione di giochi proposta. La registrazione senza KYC consente un accesso rapido, mentre l’interfaccia snella e ottimizzata per vari dispositivi, assicura una navigazione fluida.

Gli appassionati di e-sport potranno trovare tantissimi titoli sui quali scommettere, mentre il generoso bonus di benvenuto può attirare nuovi utenti al casino.

Per concludere la nostra recensione, ricordiamo che al momento il token nativo del casino LBLOCK ha un valore di 0,00001808 dollari sul mercato.

