Sci, Gigante di Mont Tremblant: settima al momento Marta Bassino, nella prima manche

Sull'inedita pista di Mont Tremblant, in Québec, prima manche non eccezionale per Marta Bassino, scesa - immersa nella nebbia canadese - con il pettorale numero 7 nella gara di Gigante per la Coppa del mondo di sci alpino: nella prima manche, disputata alle 17 ore italiana, la campionessa borgarina al momento è settima, senza essere riuscita del tutto a riscattare, nella sua specialità preferita, la sfortunata uscita di pista di sabato scorso a Killington.

Pulita, ma con poca spinta, la Bassino è arrivata con 96 centesimi di ritardo sulla compagna azzurra Federica Brignone (pettorale numero 4), perfetta nella sua discesa. Devono ancora scendere le altre azzurre Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino, Beatrice Sola e Asja Zenere.

Dopo la seconda manche delle 20.15 (diretta tv su Raisport ed Eurosport), l'appuntamento con il Gigante raddoppia domani, domenica 3 dicembre.