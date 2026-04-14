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Eventi | 14 aprile 2026, 16:17

Alba, torna “Muoviti Alba” con un pomeriggio di sport per famiglie al parco Böblingen

Domenica 19 aprile attività gratuite e senza prenotazione nella Zona H: giochi motori, merenda e discipline differenziate per adulti e bambini, con il supporto delle realtà sportive cittadine

Alba, torna “Muoviti Alba” con un pomeriggio di sport per famiglie al parco Böblingen

“Muoviti Alba” vi aspetta domenica 19 aprile, alle ore 15, al parco Böblingen, nella Zona H. Partecipare è semplice, non serve prenotare ed è tutto gratis, basta presentarsi in abbigliamento sportivo. 

Ritrovo alle 15:00 e inizio delle attività ludico motorie. Dopo la merenda, programmi sportivi differenziati per adulti: zumba e per bambini: danza ritmica, beach volley e basket. In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella nuova palestra nel Parco Sobrino.

“Muoviti Alba” è un’iniziativa rivolta alle famiglie, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con i Comitati di Quartiere cittadini, i centri sportivi, San Paolo Sport Alba, Olimpo Basket, Wonder Woman e con il supporto della Fondazione CRC.

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