Alba, torna “Muoviti Alba” con un pomeriggio di sport per famiglie al parco Böblingen

“Muoviti Alba” vi aspetta domenica 19 aprile, alle ore 15, al parco Böblingen, nella Zona H. Partecipare è semplice, non serve prenotare ed è tutto gratis, basta presentarsi in abbigliamento sportivo.

Ritrovo alle 15:00 e inizio delle attività ludico motorie. Dopo la merenda, programmi sportivi differenziati per adulti: zumba e per bambini: danza ritmica, beach volley e basket. In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella nuova palestra nel Parco Sobrino.

“Muoviti Alba” è un’iniziativa rivolta alle famiglie, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con i Comitati di Quartiere cittadini, i centri sportivi, San Paolo Sport Alba, Olimpo Basket, Wonder Woman e con il supporto della Fondazione CRC.