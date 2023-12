Cuneo, barriere architettoniche su piazzale Inps, Blengino: "Bene interventi, ma ci sono volute diverse missive

CUNEO, BARRIERE ARCHITETTONICHE, BLENGINO: “BENE GLI INTERVENTI NEL PIAZZALE DELL’INPS, MA CI SONO VOLUTE DIVERSE MISSIVE”

“Esprimo soddisfazione circa l’inizio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, adiacente all’ospedale Santa Croce. Segnalo che ci sono volute ben quattro mie missive ufficiali, la prima datata 13 febbraio 2023, e alcune e-mail per ottenere una risposta dagli uffici comunali, arrivata solamente il 2 agosto scorso dopo un’intimazione. Serve mantenere alta l’attenzione alle segnalazioni sulle barriere architettoniche e agire celermente. Sarà molto utile intervenire anche per l’ammodernamento del sito web del comune, rendendolo accessibile alle persone non vedenti o ipovedenti”. Lo dichiara in una nota il Segretario di Radicali Cuneo “G. Donadei” Filippo Blengino.