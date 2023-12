Escursionista cade sul Monte Selta a Vinadio: recuperata da 118 e Soccorso Alpino

Nella serata di oggi, domenica 3 dicembre, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti congiuntamente nel comune di Vinadio per soccorrere un'escursionista infortunatasi a causa di un'importante caduta provocata dal ghiaccio nella zona del Monte Selta, intorno a quota 2400 metri tra il Vallone dell'Ischiator e quello dei Bagni di Vinadio.

L'allarme è stato lanciato verso le 18.30 dalla compagna di escursione che era scesa a piedi fin quasi all'abitato dei Bagni di Vinadio prima di riuscire a effettuare la chiamata di emergenza.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza del 118 in modalità notturna che ha recuperato in piazzola a Cuneo due tecnici del Soccorso Alpino a supporto dell'équipe. Contemporaneamente una squadra a terra partiva a piedi in direzione dell'infortunata che, nel frattempo, era riuscita a comunicare con la centrale operativa inviando la propria posizione GPS.

La possibilità di localizzare con precisione la donna è stata determinante per consentire al velivolo di individuarla rapidamente e di recuperarla tramite verricello con un'operazione particolarmente delicata effettuata al buio.

La paziente è stata elitrasportata in ospedale a Cuneo a causa di un trauma e ipotermia. Le operazioni si sono concluse intorno alle 20.15.