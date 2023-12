Marene piange Luigi Chiavazza, morto a bordo della sua auto a Bra: fu consigliere con Guido Crosetto

Si attende il nulla osta dalla Procura per stabilire la data dei funerali di Luigi Chiavazza, l’uomo di 80 anni, deceduto ieri, domenica 3 dicembre, dopo essere stato colto da malore mentre si trovava alla guida dell’auto poi terminata contro un muro in via Piumati a Bra, all’ingresso della tangenziale.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Sul posto è intervenuta una medicalizzata del 118 proveniente da Bra il cui personale medico ne ha constatato il decesso. In loco anche i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco di Alba con i volontari di Bra per la messa in sicurezza del veicolo.

Uomo riservato, ma per bene, come lo ricordano nel paese dove era ben voluto e conosciuto da molti. Imprenditore agricolo in pensione, si è speso molto per la comunità, ricoprendo l’incarico di consigliere comunale per due mandati dal 1994 al 2004. In particolare dal ’99 ha partecipato all’assise quando sindaco era l’attuale Ministro alla Difesa Guido Crosetto.

Negli anni è stato nel direttivo della casa di riposo e dell’asilo. Abitava nel centro di Marene ed era solito muoversi con la sua graziella, sempre attivo e dinamico anche una volta raggiunta l’età pensionabile.

Nel settembre 2022 perse la moglie Maria Ferrero a cui era molto legato. Non aveva figli, ma lascia undici tra nipoti e pro nipoti che lo ricordano con affetto.