Ingente perdita idrica in via Bassignano a Cuneo: ritorno alla normalità previsto verso le 19

Una vettura sta circolando da diverse ore per le vie di Cuneo, nella zona interessata da un importante guasto alla rete idrica, informando della necessità di sospendere l'erogazione dell'acqua nella zona interessata dall'ingente perdita avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Bassignano, a Cuneo, nei pressi dell'incrocio con via Felice Cavallotti.

A rompersi una tubazione in ghisa di 30 centimetri di diametro, la stessa che si era rotta prima del 2020, a poca distanza. Ad occuparsi dell'intervento l'Azienda cuneese dell'acqua, l'ACDA, che ha dovuto interrompere l'erogazione dell'acqua fino a corso Soleri, in modo da fermare la perdita che ha allagato, in poco tempo, scantinati e cantine dello stabile contrassegnato dal civico 24.

Data la dimensione della condotta, l’interruzione del servizio sta interessando tutta la zona compresa tra corso Dante, corso Nizza, corso Soleri e corso IV novembre.

Al momento il guasto è stato riparato, ma ci vorrà almeno un'altra ora perché tutto torni alla normalità. La previsione di ripristino del servizio è attorno alle 19 di stasera.