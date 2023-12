A Bra torna l’appuntamento con la "Tre colli", la corsa dei Babbi Natale

Domenica 10 dicembre torna come da tradizione l’appuntamento a Bra con la "Tre colli", la corsa non competitiva in cui tutti i partecipanti indossano un berretto da Babbo Natale. Un evento, giunto alla sesta edizione, organizzato da Panathlon Club Bra, in collaborazione l’Atletica Avis Bra Gas. Ce lo presenta il presidente di quest’ultima, Antonio Martinengo: "Il percorso e le modalità rimangono le stesse di sempre. Una camminata di 5 km e una corsa di 11, attraverso i tre colli della città: San Matteo, San Michele e Zizzola. Partenza, alle 10 di mattina, e arrivo in via Cavour".

Il ricavato andrà in beneficenza, quest’anno in particolare a un’associazione per il diabete. Si tratta di una delle tante iniziative organizzate dall’Atletica Avis Bra Gas nel corso dell’anno: "Il prossimo marzo si terrà la consueta ‘9 miglia’, lo scorso settembre si è svolta invece la corsa dell’Avis. Per i più giovani, organizziamo poi gare indoor e su pista in primavera".

Costo di partecipazione 10 euro. Info su www.atleticaavisbra.it o chiamando il numero 3453466634.