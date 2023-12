Successo a Cherasco per l'evento "Superbonus e bonus edilizi"

Si è tenuto presso la Sala Convegni Porta delle Langhe in Cherasco, l'evento "SUPERBONUS E BONUS EDILIZI", promosso dal Comitato Regionale dei Collegi Geometri e G.L. del Piemonte in collaborazione con il GRUPPO24ORE.

Il Convegno ha consentito l’analisi e relativi approfondimenti sulle problematiche fiscali e civilistiche aperte rispetto i cantieri avviati e/o ancora da avviare, attuato attraverso l’esame della posizione e delle possibili responsabilità sul piano tributario e civile dei Professionisti e più in generale delle Parti aventi un ruolo attivo – General Contractor, Imprese, Contribuenti e dei proprietari degli immobili.

L’Evento ha visto la partecipazione di oltre trecento Geometri di tutto il Piemonte che operano nell’ambito specifico di questa complessa tematica.

A seguito dei saluti istituzionali portati Presidente del Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Cuneo Carlo CANE in qualità di Presidente del Comitato Regionale, si sono susseguiti i saluti del Consigliere CNG Livio SPINELLI e del Consigliere Cassa Ilario Tesio, a seguire sono poi intervenuti i relatori:

Dott. Silvio Rivetti esperto fiscale e collaboratore de “Il Sole 24 Ore” che ha trattato l’argomentazione dei controlli fiscali e la due diligence fiscale delle opere in corso evocandone possibili scenari e rimedi;

L’Avvocato Pier Paolo Bosso Presidente Confedilizia Piemonte e VdA - collaboratore de “Il Sole 24 Ore” che ha esaminato il quadro delle responsabilità contrattuali, tutele extragiudiziarie e giudiziarie;

Geom. Massimiliano Dutto esperto in pratiche Superbonus che ha riproposto il quadro dei Bonus Edilizi in vigore con le relative peculiarità e caratteristiche e i possibili cambiamenti attesi per l’anno 2024;

Nel ruolo di moderatore è intervenuto il Dott. Cristiano Dell’Oste, Giornalista de “Il Sole 24 Ore” che attraverso la sua peculiare formazione giornalistica in ambito economico, ha saputo amalgamare le particolari singolarità della trattazione andando a delineare una metodologia operativa atta ad agevolare la positiva conclusione delle attività legate alle agevolazioni in esame.

A questo riguardo, è stata trattata la particolare problematica legata alla mancata conclusione dei cantieri da parte di alcuni General Contractor che probabilmente per problematiche di tipo economico - gestionale si ritrovano ad essere impossibilitati a terminare le opere, questa condizione allo stato attuale sta causando preoccupazione nella cittadinanza e probabili gravi difficoltà alle Famiglie.

"Auspichiamo come professionisti – dichiara il presidente Geom. C. Cane - un intervento congiunto tra Enti Pubblici, Politica e Professionalità locali, finalizzato a meglio chiarire la situazione in atto e a delineare anche a questo riguardo un percorso che consenta di tutelare oltre all’azionariato dei General Contractor, anche tutti gli Operatori e le Imprese che a vario titolo si trovano a vivere oggi in una condizione di elevata incertezza".

Il Convegno è da considerare come evento conclusivo per l’anno in corso delle numerose attività formative e istituzionali organizzate dal Comitato Regionale dei Collegi Geometri e G.L. del Piemonte, ora composto dai Collegi di Alessandria, Asti, Biella, Casale M.to, Cuneo, Mondovì, Novara, Torino, Verbano C.O. e Vercelli.