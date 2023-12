Controlli straordinari della polizia tra Piazza Boves, Quadrilatero e Giardini Fresia

Su disposizione del Questore di Cuneo è stato svolto un controllo straordinario del territorio con personale della Questura di Cuneo appartenente alla Polizia Amministrativa, alla Squadra Mobile, all’Ufficio Immigrazione ed alla Polizia Scientifica, nonché con l’ausilio di vari equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte di Torino.

Durante il servizio, conclusosi in tarda notte, interamente dedicato alla città di Cuneo e mirato alle aree piazza Boves – Quadrilatero – giardini Fresia, si è proceduto, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini, ad effettuare ripetute verifiche, ai fini della sicurezza pubblica, presso i giardini Fresia.

Si è proceduto, inoltre, ad effettuare controlli presso gli esercizi commerciali “Prestige” in piazza Boves e “Montecarlo” in corso Nizza.

Sono state inoltre eseguite ispezioni delle sale giochi ”Lucky star” in Corso Nizza, “SWC Cuneo srl” in Corso Massimo d’Azeglio, giochi “Magic slot” in via Savigliano, “Admiral Bingo” sita in piazza Boves.

Sono in corso le verifiche delle irregolarità riscontrate e le eventuali emissioni delle conseguenti sanzioni amministrative o eventuali deferimenti all’attività giudiziaria.