Domenica a Mondovì Babbo Natale arriva in sella all'Harley per portare doni ai bimbi della pediatria

Scatta il conto alla rovescia a Mondovì per l'arrivo della carovana dei "babbi bikers".

Grazie alla neo Associazione "Bikers for a dream", nata dall'iniziativa dei babbi Natale in sella alla Harley Davidson che, negli anni, hanno raccolto fondi a sostegno della pediatria del Regina Montis Regalis, la Città si animerà con eventi e appuntamenti solidali.

L'idea, nata grazie al cuore grande di Marco e Angela che, alcuni anni fa, proprio nel periodo nel periodo natalizio, avevano il loro figlio Dylan, ricoverato in pediatria, quest'anno si amplia grazie all'associazione Bikers for a dream onlus, il cui direttivo è composto dalla presidente Angela Meistro, dalla vice presidente Cinzia Biestro e dalla segretaria e tesoriera Laura Morchio, tre Lady Bikers.

IL PROGRAMMA

Domenica 10 dicembre, dalle 10 alle 14, i Babbi Natale in motocicletta invaderanno corso Statuto, regalando sorrisi e intrattenimento.

In programma un flash mob con le scuole di danza del monregalese, musica con dj Massimo, mentre elfi e Babbi Natale si caleranno dai tetti.

Alle 14 il corteo partirà in direzione dell'ospedale dove verrà consegnato alla dottoressa Patrizia Fusco, un assegno simbolico delle offerte raccolte in favore della pediatria, insieme a giocattoli per i bambini.

"Quest'anno prenderanno parte all'evento anche club Vespa e dei maggiolini, oltre alle macchine americane - spiegano dal direttivo - Al flash mob ci saranno oltre 150 bambini, nella piazzetta di fronte al comune. Invitiamo tutti a partecipare".

Durante la manifestazione sarà possibile offrire il proprio contributo presso un apposito stand che verrà allestito in corso Statuto. In alternativa è possibile donare su Satispay.



L'evento è aperto a tutti i motociclisti e a tutte le tipologie di moto, per chi volesse partecipare e avere informazioni è possibile contattare il 3473201660 (Marco)

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 17 dicembre.