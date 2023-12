Dronero, dalla Regione un contributo per rinforzare l'Informagiovani

Il progetto prevede l’ampliamento dei servizi proposti dallo sportello e, in particolare, un supporto alle associazioni e agli enti del terzo settore di Dronero per quanto riguarda informazioni e accompagnamento per bandi e aspetti normativi del terzo settore.

Lo sportello fornirà, in particolare, alle associazioni e agli enti del terzo settore informazioni e assistenza per la partecipazione a bandi (fondazioni bancarie, Regione...). Diventerà operativo nei primi mesi del 2024, con orari e modalità di funzionamento che saranno comunicate più avanti. Il servizio sarà curato da AFP, nell’ambito della convenzione per la gestione dello sportello Informagiovani.