Patente sospesa, revocata e mai conseguita: tre fermi a Dronero

Sono stati tre gli automobilisti questa settimana sorpresi a Dronero dalla Polizia Locale nell’ambito dei controlli stradali, tutti alla guida di un veicolo senza avere la patente.



In un caso la patente era stata sospesa, nell’altro era stata revocata e nell’ultimo caso addirittura mai conseguita, con la persona fermata che aveva con sé addirittura una denuncia di smarrimento di una patente falsa e viaggiava con un veicolo non assicurato.



Gli accertamenti puntuali della Polizia Locale hanno permesso in questi ultimi due casi (patente revocata e mai conseguita), trattandosi di reiterazione della condotta, di procedere con la denuncia penale e con

l’immediata alienazione del veicolo a favore dello Stato.



“Sono condotte gravissime - commenta il comandante della Polizia Locale Oreste Uberto - con un peso etico, economico e sociale intollerabile. Per questo è fondamentale mettere in campo tutte gli sforzi necessari per reprimere con fermezza chi mette a repentaglio anche la sicurezza altrui!”