Conto alla rovescia per la 33ª Rassegna internazionale di canto corale Città di Savigliano nel ricordo del Maestro Sergio Chiarlo

Conto alla rovescia per la “33ª Rassegna internazionale di Canto Corale-città di Savigliano". La novità di quest’anno è rappresentata dal sodalizio sotto l’egida dell’Associazione culturale Arturo Toscanini tra due progetti storici: UTO UGHI PER I GIOVANI DA LA SANTITA’ SCONOSCIUTA e LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE.

Ora sta per entrare nel vivo la rassegna di canto corale, che non potrà che celebrare la figura del compianto Maestro Sergio Chiarlo, del quale il violinista Uto Ughi, ispiratore del progetto “Uto Ughi per i giovani”, ha detto: "La prima impressione che mi fece fu quella di un musicista di profonda spiritualità – ha ricordato il grande violinista -. Seguiva la musica con una partecipazione straordinaria. L’ascolto delle pagine sublimi di Beethoven, Mozart, Bach accendevano in lui momenti di trascendenza musicale quasi impossibili da descrivere a parole. Quella prima impressione si è rinnovata ogni volta che l’ho incontrato - annota ancora Ughi -. Dimostrava una professionalità straordinaria quando preparava e dirigeva il suo coro portandolo a conseguire premi internazionali: il coro è la forma d’arte più perfetta perché usa la voce umana per farne strumento di armonia, condivisione e bellezza’’.



La 33ª edizione della Rassegna Corale vede la partecipazione di prestigiosi cori nazionali e internazionali e, come da tradizione, si inserisce nel calendario culturale e di manifestazioni del Comune di Savigliano.



La Rassegna di canto Corale si realizzerà nel mese di dicembre prossimo e toccherà le città di Savigliano e Fossano. Tutti i concerti saranno gratuiti a ingresso libero, al fine di donare agli amanti della musica concerti di altissimo livello e portare così il messaggio culturale al più vasto pubblico possibile.



Programma concertistico



Venerdi 15 dicembre ore 21.00 TEATRO MILANOLLO- SAVIGLIANO



Concerto inaugurale delle Corali Musicisti provenienti dalla Serbia dall’Ungheria e dall’Italia. Durante la serata si esibiranno 5 complessi corali, tra cui i cori esteri, il Coro Milanollo le corali saviglianesi, al fine di portare avanti con lo stesso impegno il patrimonio artistico locale che Sergio Chiarlo ha donato alla città di Savigliano in tanti anni di attività artistica.



Sabato 16 dicembre ore 21.00 Chiesa di San Domenico-Alba Concerto delle corali partecipanti Le 5 corali raggiungeranno la città di Alba per la seconda tappa della Rassegna internazionale di Canto Corale.



Domenica 17 dicembre ore 11.00 CHIESA DI SAN FILIPPO-SAVIGLIANO Tutte le corali partecipanti si esibiranno in canti liturgici di loro tradizione durante la celebrazione della Messa domenicale.



Domenica 17 dicembre ore 12.30 PALAZZO DEL COMUNE- SAVIGLIANO Incontro con le istituzioni. A seguire le corali raggiungeranno il Comune di Savigliano per l’incontro con le Istituzioni locali. In tale occasione si svolgerà lo scambio dei doni e l’esecuzione di canti tradizionali e folkloristici a ricordo di questa edizione ed esperienza canora nella nostra città.



CORI PARTECIPANTI: CORO NOVI SAB SERBIA



UNICUM LAUDE UNGHERIA



CORO CITTA’ DI ROMA



CORO MILANOLLO DI SAVIGLIANO



CORO VOX ARMONICA SAVIGLIANO



Per info 340 6856173/ 347 8072022