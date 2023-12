La neve arriva puntuale ma con pochi centimetri in quota e una spolverata sulle colline. Da domani ritorna il sole [FOTO]

Pochi centimetri in quota, come ai 2.685 metri del Colle dell’Agnello, dove il livello al suolo riportato nelle rilevazioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (dato non ancora validato) è passato dai 67 centimetri delle 8 di questa mattina agli attuali 76. Oppure ai 1.875 metri della stazione di Limone Pancani, da 18 a 30 centimetri, mentre nello stesso intervallo Valdieri (1.390 metri) è passata da 26 a 41 (sempre con dati da validare). In collina e pianura? Giusto una spolverata, così come atteso.

Tanto era stato annunciato e tanto si è puntualmente verificato sotto il profilo del meteo in questo 8 dicembre festivo sul territorio della Granda.

Un fenomeno destinato a lasciare presto spazio al bel tempo. Come riportano le previsioni del portale Datameteo, da domani, sabato 9 dicembre, si apre infatti una fase di alcuni giorni di alta pressione e temperature in forte rialzo specialmente in montagna.

In particolare è atteso un graduale aumento della pressione con anticiclone in arrivo dalla Spagna, con conseguente rialzo termico a partire da domenica soprattutto in quota, e tempo stabile e soleggiato.

Possibili nebbie anche persistenti a partire da inizio settimana.

Sabato mattina complice la neve al suolo in vaste aree di pianura le temperature minime potranno scendere fino a -4/-5 °C.

Massime ancora piuttosto basse sempre sabato, per poi stabilirsi da domenica sui 9/10 °C.