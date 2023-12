Auto finisce fuori strada a Verzuolo, conducente trasportato in ospedale per accertamenti

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 dicembre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Saluzzo sono intervenuti per prestare soccorso a una persona rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi lungo via Falicetto a Verzuolo, sulla Strada Provinciale 137.

Il sinistro ha coinvolto un’unica vettura, che finita fuori strada è andata a urtare violentemente un albero. I Vigili del Fuoco hanno così provveduto a liberare il conducente e unico occupante dell’auto dall’abitacolo dell’utilitaria, deformatosi nell’urto, consegnandolo poi alle cure del personale sanitario giunto da Levaldigi con automedica e da Savigliano con ambulanza.

La persona, che risultava cosciente e in condizioni tali da non destare particolare preoccupazione, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.