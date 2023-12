Domenica 17 dicembre arriva a Mondovì "L'albero dei desideri"

Nell’ambito del progetto “Comune amico della famiglia”, finanziato dalla Regione Piemonte e volto a valorizzare politiche e servizi orientati al benessere familiare, la Città di Mondovì promuove per il prossimo 17 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in piazza Monsignor Moizo, l’iniziativa “L’Albero dei desideri”. Un momento di aggregazione e di festa per grandi e piccoli, ricco di diverse proposte laboratoriali. Nei dettagli, sarà infatti possibile partecipare al laboratorio di addobbi di Natale con uso di materiale di recupero (a cura dell’ASD L’albero del Macramè), al laboratorio di decorazione di biscotti (realizzato dal Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese) e al laboratorio di creazione di un biglietto pop-up in collaborazione con il Sistema Accoglienza Integrazione.

Un pomeriggio di condivisione impreziosito dai canti di Natale proposti dal coro Corde Sonore, durante il quale sarà parimenti possibile compilare l’apposito questionario pensato per rafforzare l’impegno amministrativo in favore delle famiglie nell’ottica di ottenimento della certificazione “Comune amico della famiglia”. Tutte le attività saranno ad ingresso libero e gratuito.