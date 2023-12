Incidente sul passaggio pedonale a Villaggio Colombero, quattro auto coinvolte e strada chiusa

AGGIORNAMENTO: la strada è stata riaperta attorno alle 15.20



Sono quattro le auto coinvolte in un violento sinistro avvenuto verso le 14 di oggi, 11 dicembre, lungo la provinciale 564 tra Cuneo e Mondovì, all'altezza di Villaggio Colombero.

Lo scontro proprio all'altezza del passaggio pedonale, un punto già teatro di gravissimi incidenti. Le auto incidentate sono una Nissan Qashqai, una Citoen C4, una Mitsubishi Colt e una Hyundai 10. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze preoccupanti. Due sono stati trasportati da un'ambulanza della Misericordia all'ospedale di Cuneo, per dei controlli.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, fortemente rallentata in zona.

L'incidente solleva nuovamente il problema della sicurezza su quel tratto di strada diviso tra Beinette e Peveragno, dove abitano numerose famiglie e ci sono attività commerciali. Il consigliere comunale di Beinette Silvio Costamagna torna a chiedere a gran voce che quel passaggio pedonale diventi a chiamata, per consentire l'attraversamento in sicurezza ai residenti della zona e a chi deve prendere il pullman. Oppure, che si installi un velox fisso, per costringere gli automobilisti a ridurre la velocità in quel tratto stradale.