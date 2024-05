Treno travolge auto sulla linea ferroviaria Alba-Bra. Nessun ferito, traffico in tilt [FOTO E VIDEO]

Incidente questa mattina, mercoledì 15 maggio, al passaggio a livello di strada Magliani, in frazione Scaparoni ad Alba.

Una vettura è rimasta bloccata tra le due sbarre, venendo travolta dal treno Alba-Bra in transito. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

La persona alla guida dell'auto è infatti uscita prima che si verificasse l'impatto.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Alba, che dovranno liberare le rotaie e consentire la ripresa del servizio.

Inevitabili i disagi alla circolazione, coinvolta anche quella stradale con forti rallentamenti sulla Statale 231.

Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro. I rilievi dell'incidente sono in corso a opera della Polizia Locale di Alba. Sul posto anche i Carabinieri e il personale delle Ferrovie.

Al momento dell’incidente il passaggio a livello era regolarmente chiuso, si conferma da Trenitalia, che ha attivato servizi bus per il trasbordo dei passeggeri. La linea al momento è interrotta ed è in corso la riprogrammazione delle corse con l’organizzazione di un servizio sostitutivo di bus tra Alba e Bra.