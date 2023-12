Il Turismo è una risorsa importante: scopri i nostri corsi!

Il mondo del turismo è in costante evoluzione, e con AFP hai l’opportunità di acquisire tutte le competenze necessarie per eccellere in questo campo.

Cosa rende i nostri corsi unici? Siamo impegnati ad offrire un’esperienza formativa pratica, affiancando il sapere teorico alla conoscenza sul campo, con opportunità di stage ed esperienze con aziende del settore per metterti in contatto diretto con l’ambiente lavorativo. I nostri docenti, esperti del settore, condividono la loro vasta esperienza e conoscenza, guidandoti attraverso gli aspetti salienti del turismo.

I corsi in partenza a GENNAIO 2024 sono due:

· Accompagnatore Turistico

Preiscrizioni: https://www.afpdronero.it/formazione/corsi/?id_corso=400005

· Accompagnatore Naturalistico

Preiscrizioni: https://www.afpdronero.it/formazione/corsi/?id_corso=400006

I corsi si terranno presso la SEDE di Via G.B Conte, 19 a Dronero.

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

L’Accompagnatore Turistico è la figura professionale che affianca persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Se vuoi trasformare la tua passione per il viaggio e la scoperta in una professione entusiasmante, unisciti ad AFP!

Il corso è rivolto ai DISOCCUPATI/OCCUPATI ed ha una durata di 346 ore di cui 50 di stage. Il corso rilascia un’abilitazione professionale.

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO

L’Accompagnatore naturalistico è un professionista competente, dalle spiccate capacità comunicative e relazionali, abile nel raccontare storie e luoghi quanto nel guidare le persone, con perizia tecnica, lungo itinerari escursionistici. Se ami il contatto con l’ambiente naturale, se ti affascina l’osservazione di ciò che ti circonda, se la scoperta di tradizioni, folclore, storia ti emoziona e il pensiero di condividerle con gli altri ti entusiasma sei pronto per diventare Accompagnatore Naturalistico!

Il corso è rivolto ai DISOCCUPATI/OCCUPATI ed ha una durata di 332 ore di cui 50 di stage. Il corso rilascia un’abilitazione professionale e si terrà in orario preserale 18:00 - 22:00, con uscite didattiche giornaliere previste nel fine settimana.

L'attivazione dei corsi è subordinata all'approvazione e al finanziamento da parte della Regione Piemonte. Corsi gratuiti con il costo di una marca da bollo da 16,00 Euro per Attestato finale (se prevista).

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica e contattaci oggi stesso per saperne di più!

Per contatti e informazioni rivolgersi a:

Sito: www.afpdronero.it

Tel. 0171 909189

Mail: centro.servizi@afpdronero.it