Cuneo: Noemi Ravera del "Bonelli" seconda nel contest della CRC "Una scuola da sogno"

Sabato 13 luglio si è svolta presso lo Spazio Varco di Cuneo la premiazione del concorso "Una scuola da sogno" e il talk di Anna Granata e il Team di Cinque minuti per cambiare la scuola "Vietato non copiare!" (un talk indubbiamente interessante, nel quale i cinque interlocutori hanno cercato di far risaltare le possibilità che ogni studente e ogni insegnante dovrebbe cogliere per migliorare le ore scolastiche, rendendole serene e interessanti, ma nonostante tutto utili all'apprendimento).



Da diversi anni ormai la scuola è vista come uno scatolone inutile, noioso e privo di particolarità dove studenti, insegnanti e dirigenti entrano privi di gioia o interesse. Per questo bisogna cambiare, dal basso, la scuola italiana; non totalmente ma apportando a quello che già si ha dei miglioramenti così che tutti inizino a vedere la scatola diversamente.



Alcune scuole cuneesi hanno accolto il progetto e i partecipanti della conferenza hanno udito e visto con i propri occhi la felicità dei ragazzi che traspariva da semplici immagini, ma anche brevi video in cui si raccontavano storie non scontate e metodi di apprendimento innovativi.



Durante le due ore di talk è stata pronunciata anche la frase "Si è sempre fatto così, perché dovremmo cambiare?": da essa è scaturito un vero e proprio dibattito che ha permesso ai presenti di esprimere le proprie idee e le proprie opinioni riguardanti progetti e obiettivi che ogni scuola potrebbe intraprendere in base alle proprie capacità economiche e agli spazi che si hanno. Ad esempio, una scuola a Soregno ha introdotto nell'orario scolastico due ore in cui tutte le classi studenti di partecipare, anche a coloro che hanno maggiori difficoltà. Sembra una stupidaggine, ma non è affatto così, ogni studente deve essere trattato con rispetto e per quello che è, non per il voto che prende nella verifica o nell'interrogazione inoltre, deve far parte della comunità scolastica e deve poter esprimere liberamente le proprie idee senza essere criticato.



Per questo la Fondazione CRC ha indetto un concorso con l'obiettivo di promuovere maggiori cambiamenti e scelte riguardanti il futuro della scuola, ma anche delle opportunità che essa ci offre.



Il concorso era aperto a tutti i residenti della provincia di Cuneo che volevano inviare un racconto, un video o un disegno con la scuola dei loro sogni. Sono pervenute oltre 400 candidature, molte delle quali da parte di studenti, insegnanti e genitori che credono ancora che possa avvenire una rivoluzione dell'ambiente scolastico e che questa istituzione stia finalmente al passo con le richieste di coloro che la vivono quotidianamente.



Anche l'istituto tecnico commerciale A.F. Bonelli ha partecipato con grande piacere a questo concorso, tramite la studentessa del primo anno, Noemi Ravera, che si è classificata al secondo posto nella categoria racconti. Il racconto, sotto forma di lettera ad un insegnate, ha riscontrato grande successo da parte della giuria, anche grazie alle proposte presentate e alle riflessioni trattate.