'Stone now': a Garessio torna l'iniziativa di recupero dei muri in pietra a secco

Dopo il successo della prima edizione organizzata lo scorso agosto in frazione Valdinferno, torna a Garessio l’iniziativa dedicata ai muri a secco “Stone Now”, gratuita e aperta a tutti.

In programma una parte introduttiva storico/tecnica, dalle 9:30 alle 12:30 e una parte pratica di autocostruzione, a numero chiuso e previa iscrizione, a partire dalle 13:30 sino alle 18:00.

Il progetto Stone Now nasce nel 2023 con il patrocinio e il sostegno di varie istituzioni importanti come Uncem, Riabitare l’Italia, etc e il Politecnico di Torino, sede di docenza di Davide Maria Giachino e Luca Finco, relatori e formatori anche nella seconda edizione.

Patrocinata dal Comune di Garessio e da Studio Element, questa nuova edizione avrà luogo nella frazione Mindino con la collaborazione del Collettivo Stagioni, il gruppo che sta sviluppando in loco un progetto di recupero comunitario dell’abitato di Borgo, al quale il cantiere di sabato offrirà un concreto contributo.

“Il nostro intento - spiega il gruppo- è creare un cohousing per ri-abitare questa borgata e i suoi boschi, e organizzarvi attività di sensibilizzazione, formazione, cura reciproca del luogo e delle relazioni.

Il progetto STONE NOW risponde in pieno a questi valori: partecipazione, autocostruzione, cura del territorio e cooperazione in rete, uniti a un costruttivo dialogo con le istituzioni, possono essere i fondamenti per la rinascita, così difficile, di queste contrade”.

I muri a secco come emblema di un cambiamento possibile: lo chiarisce Davide Maria Giachino, l’ideatore e anima di “STONE NOW”, che frequenta sin dall’infanzia le valli garessine.

“Le Alpi -scrive- possono diventare un laboratorio straordinario per sviluppare una nuova idea di sviluppo sostenibile.

Bisogna lavorare per far compenetrare il passato con il presente, la tradizione con l’innovazione. Le Alpi Liguri rappresentano una terra di confine ideale per praticare concretamente il cambiamento da tempo auspicato ma mai avviato.

Trascorsa l’epopea dei “dissodatori” medievali che hanno costruito l’odierno paesaggio alpino oggi tutti siamo chiamati a partecipare alla sfida globale per mettere freno alla società ‘no limits’.

I muri in pietra a secco, patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO dal 2018 possono avere oggi più che mai un ruolo straordinario in questo nuovo scenario.”

Da qui l’importanza delle iniziative che fanno conoscere la storia e la tecnica di questa capillare struttura territoriale consegnataci dalle generazioni passate, e che divulgano le basi per la sua manutenzione.

Per iscriversi al cantiere del pomeriggio e ricevere le informazioni sugli attrezzi necessari è obbligatorio scrivere all’indirizzo email crifabbri92@gmail.com

Domenica 28, dalle 9.30 alle 12.30, camminata tra i muri di Mindino e dintorni a cura del Collettivo Stagioni (info e adesioni: tel. 347 3282515)

“Stone Now 2” inaugura il programma di eventi “Pillole di consapevolezza. Spunti e incontri per nuove visioni” promosso dalla rete “Terra Creativa - Val Tanaro”