La generosità di un'azienda di Alba "salva" la raccolta della frutta all'istituto agrario di Verzuolo

A rischio c'era la raccolta della frutta, che senza i preziosi macchinari andati in fumo con l'incendio di una decina di giorni fa all'Istituto di Agraria di Verzuolo non si sapeva come affrontare. La dirigente scolastica Antonella Germini aveva così lanciato un appello, rivolto in particolare ai concessionari di macchinari agricoli per eventuali comodati d'uso.



Qualcuno a quell'appello ha risposto eccome, riaccendendo le speranza di non perdere il raccolto. Del resto, anche se la scuola è chiusa per le vacanze estive, l'attività legata alle coltivazioni e produzioni non può certo fermarsi. Anzi.

“Urgente era risolvere in tempo per la raccolta delle pere – ci spiega la preside Germini -. Ma siamo felici di aver ricevuto dal concessionario Borio di Alba, con cui collaboriamo, una trattrice, un atomizzatore, un muletto e una trincia. Ci ha offerto in comodato gratuito tutte le macchine che ci servono per concludere l'annata agraria e le lavorazioni prima delle raccolte. L'unica cosa che ci manca è il carro semovente per la raccolta frutta, ma stiamo ragionando con un altra persona per averne uno in comodato d'uso, per far fronte all'urgenza, dopodiché c'è qualche speranza di riuscire a riparare il nostro andato a fuoco a prezzi di favore, senza doverlo riacquistare”.



I danni stimati dopo l'incendio ammontavano a circa 250mila euro, a cui si sarebbero aggiunti quelli del mancato raccolto se non vi fosse trovata la solidarietà ora concretizzatasi nel bel gesto della concessionaria di Alba.



“Si tratta di scelte in emergenza, per l'immediato – conclude Germini -. Poi si tratterà di attendere il corso delle pratiche aperte da assicurazioni e periti, per eventuali risarcimenti dei danni subiti”.